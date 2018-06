Moto3 Americhe, Martin vince e vola in testa al mondiale

22 aprile 2018

Martin trova così il riscatto dopo il pasticcio gomme e il passo falso dell'Argentina e torna a guardare tutti dall'alto, ribadendo il ruolo di favorito numero uno per la conquista del titolo. Lo fa al termine di una gara controllata fin dall'inizio, nella quale ha a lungo studiato gli avversari nel gruppone salvo poi cambiare marcia e piazzare la zampata decisiva a una manciata di giri dalla bandiera a scacchi.



Dietro il madrileno trova il primo podio stagionale Enea Bastianini, dopo la sfortunatissima gara del Qatar e il 4° posto di Termas de Rio Hondo. Il vero spettacolo, però, va in scena alle spalle del pilota del team Leopard: Bezzecchi, Migno e Di Giannantonio arrivano all'ultima curva praticamente fianco a fianco, con il vincitore dell'Argentina che riesce a strappare il podio ai connazionali in una splendida volatona. Un risultato buono anche per mantenere il riminese classe '98 a stretto contatto con la testa della classifica.



Quattro italiani nelle prime cinque posizioni, dunque, mentre tutti gli altri finiscono fuori dalla zona punti: 16° Dennis Foggia, 18° Lorenzo Dalla Porta, 20° Tony Arbolino e 24° Niccolò Antonelli. Caduta e ritiro in avvio per Nicolò Bulega.