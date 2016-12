Moto3: Niccolò Antonelli conquista la pole a Valencia

Nell'ultima gara in forze al team Gresini, Niccolò Antonelli conquista la prima pole in carriera, girando in 1:39.183 nella qualifica della Moto3 del GP di Valencia. In scia, 2° per soli 68 millesimi, Miller. Più staccato invece Alex Marquez, che chiude 3° con +0.373. Seguono Isaac Vinales, poi Rins e Hanika. Gli italiani: 13° Migno davanti a Fenati, poi Tonucci 19° che precede Bagnaia e Bastianini. Ferrari 27° e Locatelli 30°.