Moto 3, team VR46: arrivano Migno e Nieto

Il team VR46 di Valentino Rossi ha annunciato due novità per la stagione 2015 di Moto3: oltre a Romano Fenati l'altra KTM RC 250 GP sarà guidata da Andrea Migno , arrivato al Motomondiale a stagione avanzata con la Mahindra. Il pilota italiano classe 1996 sostituirà Francesco Bagnaia . Inoltre, un cambio anche a livello dirigenziale: team manager diventa Paolo Nieto , grande amico di Rossi e con un passato da pilota di buon livello.

Dopo tre stagioni con il Team Laglisse-Calvo in Moto3, Nieto lascerà la sua posizione dopo il Gran Premio di Valencia e andrà a ricoprire la posizione di direttore della squadra di Valentino. Il suo posto nel team di proprietà James Fdez-Avilés verrà preso dal fratello, Angel "Gelete" Nieto, anch'egli ex pilota e che ha gestito la propria squadra in Moto2.