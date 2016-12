Moto3, Fenati fa poker ad Aragon

Dopo un periodo difficile, Romano Fenati è tornato alla vittoria e si aggiudicato il GP di Aragon della Moto3. Il pilota del team di Valentino Rossi si è imposto al termine di una gara in rimonta, caratterizzata da tante cadute. Fenati ha preceduto in volata Alex Marquez (Honda) e Danny Kent (Husqvarna). Lo spagnolo, protagonista di un contatto con Jack Miller, caduto, è passato in testa al Mondiale con 11 punti sull'australiano.