Moto3, Guareschi lascia il team di Rossi

Grande scossone nel mondo della Moto3: la squadra VR46 ha annunciato in un comunicato l'uscita di scena di Vittoriano Guareschi. L'ormai ex team manager paga i cattivi risultati fin qui raccolti in stagione a pochi giorni dal GP di Misano. La gestione della formazione di Valentino Rossi passa ad interim nelle mani degli stretti collaboratori dello stesso pilota di Tavullia: Alessio "Uccio" Salucci e Alberto "Albi" Tebaldi.