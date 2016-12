Moto3, Silverstone: Rins batte Marquez in volata. Bastianini 3°

Alex Rins (Honda) vince in volata il GP di Silverstone della Moto3 , battendo per 11 millesimi il compagno di box, Alex Marquez . Grande gara di Enea Bastianini (KTM, +0.072), che sale sul podio, dopo una serie incredibile di sorpassi spettacolari. Alle loro spalle si piazzano Oliveira, Kornfeil, Miller e Antonelli , 7°. Male Fenati solo 16°, poi Locatelli 19°, Bagnaia 21° e Tonucci 22°. Chiude la pattuglia tricolore, Ferrari 24°. Caduto Migno .

Da segnalare l'incidente nel giro d'onore, dove Hanika ha centrato proprio Bastianini, mentre entrambi erano intenti a festeggiare e stringere le mani degli altri piloti. Un contatto che ha provocato la caduta di entrambi. Violenta, ma per fortuna senza conseguenze. Il pilota della Repubblica Ceca è stato poi chiamato in Direzione Gara per dare spiegazioni.