Moto3, Brno: vince Masbou, secondo Bastianini

Per Bastianini è un secondo posto che vale come una vittoria vista la frattura al tallone destro con cui ha corso. Quinta piazza per il leader del Mondiale Jack Miller, mentre Romano Fenati non è andato oltre l'undicesimo posto. Male gli altri italiani, Antonelli 13°, 17° Bagnaia, che paga un errore a due giri della fine, quando era in bagarre per conquistare un piazzamento nelle prime posizioni. Da segnalare che i primi 16 classificati hanno chiuso in meno di 2". Dopo l'undicesima prova del mondiale in vetta alla classifica rimane Miller con 169 punti, poi Alex Marquez con 146 punti, mentre Fenati è scivolato in quarta posizione (135 punti) superato anche da Efren Vazquez (145 punti).