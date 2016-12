Moto3, Indianapolis: trionfo Vazquez, Fenati secondo

Al termine di una gara spettacolare, Efren Vazquez vince il Gran Premio di Indianapolis di Moto3 e festeggia il suo primo successo in carriera. Il 27enne pilota basco della Honda riesce a superare Romano Fenati solo all'ultimo giro: nonostante una splendida prova, il 18enne marchigiano della Ktm (del team Valentino Rossi) deve quindi accontentarsi del secondo posto. Sul gradino più basso del podio sale l'australiano Jack Miller (Ktm).

Davvero emozionante il finale del Gran Premio di Indianapolis di Moto3. In testa all’uscita dall’ultima curva, Romano Fenati ha visto sfumare il successo sul più bello, subendo il sorpasso della Honda di Vazquez proprio sul rettilineo finale. Vazquez, che pochi giorni fa ha sposato la sua compagna, corona così il suo momento magico con il suo primo successo in carriera. Terzo l’australiano Jack Miller. Ai piedi del podio di Indianapolis si piazza il francese Alex Masbou (Honda); quinto lo spagnolo Alex Rins (Honda), che precede il connazionale e compagno di squadra Alex Marquez. Al comando alla classifica piloti di Moto3 c’è sempre Miller con 158 punti, 21 in più del suo più immediato inseguitore che è diventato proprio Vazquez (137). Al terzo posto c’è Alex Marquez (133), quarto Fenati (130).