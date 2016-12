Moto3, Fenati vince in volata al Mugello

Romano Fenati ha vinto una clamorosa gara della Moto3 al Mugello conclusa con una volata di gruppo. Il pilota della Ktm ha bruciato sul traguardo per 10 millesimi Vinales (Ktm) e Rins (Honda), secondo e terzo solo per la differenza del miglior giro in gara. Grazie a questo successo Fenati si porta a 5 punti dal capoclassifica Miller (Ktm), caduto all'ultimo giro coinvolgendo anche Bastianini e Marquez. Ottimo 7° Tonucci, a punti anche Ferrari, 14°.

"Il traguardo è molto lontano dall'ultima curva e quindi le scie condizionano spesso il risultato finale. Quindi mi sono ricordato della regola del Mugello che recita come non si debba mai uscire primo dall'ultima curva se non hai un bel distacco. Sono veramente contento. Gli altri anni ero stato fregato dagli altri per poco, stavolta ci sono riuscito io. E' bellissimo", le prime parole di Fenati, al terzo successo stagionale dopo Argentina e Spagna. Valentino Rossi, il datore di lavoro visto che Romano gareggia per il team VR46, si è inginocchiato ai suoi piedi dopo la gara: "Sono io che mi devo inginocchiare davanti a lui, è stata una grande emozione". Giornata storta per Niccolò Antonelli, ancora caduto dopo aver tamponato in frenata Jakub Kornfeil, e per Francesco Bagnaia, ritiratosi dopo aver fatto spegnere la sua Ktm. Una partenza anticipata ha invece rovinato la gara di Efren Vazquez, costretto a un ride-through e solo 12° al traguardo.