Moto3, spaventoso incidente al via della gara del Cev a Le Mans

Spaventoso incidente a Le Mans in occasione della tappa francese del Cev, il campionato spagnolo internazionale di motociclismo velocità, svolta in concomitanza con il Motomondiale. Al via della gara della Moto3, infatti, l'italiano Davide Pizzoli è rimasto fermo sulla griglia e Makar Yurchenko, che partiva un paio di file più indietro, dal 42° posto, non è riuscito a evitarlo, centrandolo in pieno. Uno schianto terrificante, che ha lasciato a terra il pilota kazako, al via con una Ktm del team di Aleix Espargarò. Yurchenko è stato subito soccorso in pista e poi trasportato al centro medico: gli sono state riscontrate fratture a entrambi i polsi, ma non è mai stato in pericolo di vita. Trauma cranico minore, invece, per Pizzoli. La gara è stata immediatamente interrotta, prima di essere fatta ripartire una volta usciti i medici e liberato il tracciato dai detriti.