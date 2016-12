Moto3, Fenati fa a spallate e vince in Argentina

"Purtroppo mi si è chiusa davanti e mi sono appoggiato a Miller e a Marquez, ma non ho fatto apposta. Lui è arrabbiato, gli chiedo scusa. E' stata una bellissima gara, anche se a metà corsa ha iniziato a chiudersi tantissimo il davanti. Però sono davero felice", ha detto a caldo Fenati, ora secondo a -17 da Miller. La sua manovra è finita sotto investigazione da parte della direzione gara, che però non ha rilevato particolari azioni scorrette: per lui solo un punto sulla patente. Una curiosità: sul podio per festeggiare il trionfo tricolore è stata suonata per errore... la Marsigliese. Non male per un successo che nella minima cilindrata all'Italia mancava da due anni, quando proprio Fenati vinse a Jerez nel 2012. Per quanto riguarda gli altri italiani, caduti Antonelli (poi 25°), Locatelli e Ferrari (frattura a una mano), ritirato Bagnaia per un problema alla moto. Quarto il sorprendente belga di origini italiane, Livio Loi.