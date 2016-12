Moto3: Luca Marini soccorre un avversario in pista

Scegliersi come sport il motociclismo ed essere fratello di Valentino Rossi può risultare un cruccio per ingombro e raffronti. Stavolta Luca Marini , quattordicenne fratello di Rossi per l'appunto, merita invece una lode che è semplicemente tutta sua per essersi reso protagonista di un piccolo ma significativo gesto di altruismo. Durante la gara della Moto3 del CEV (Il campionato spagnolo di velocità) ieri ad Jerez , Luca è rimasto coinvolto in una caduta a tre con l’altro italiano Nicolò Bulega e con l’inglese Wayne Ryan mentre battagliavano nel gruppo dietro.

Marini, che non aveva né danni fisici né tantomeno alla moto, stava affrettandosi a ripartire per rientrare in gara, quando ha notato che il giovane Ryan era rimasto incastrato sotto il proprio mezzo e chiedeva aiuto. Marini ha dimenticato la gara, ha immediatamente mollato la propria moto e si è precipitato in soccorso dell’avversario liberandolo. Ryan che aveva la gamba imprigionata vicino al tubo di scarico ha riportato una brutta ustione. Ma poteva anche andargli peggio. Non si tratta qui di scomodare l’eroismo e Marini non è il primo pilota a fare il proprio dovere andando in soccorso di un compagno, ma non è nemmeno così scontato che possa accadere. Anzi. Luca Marini – lo conosciamo da tanto tempo – è un bravissimo ragazzo e come tale si è comportato, confezionando un piccola pagina di sport che rimane preziosissima perché ci ricorda come può essere bello il motociclismo e in gamba chi lo pratica.