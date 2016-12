Moto3: Alex Rins firma la prima giornata di libere a Valencia

Alex Rins conquista il secondo turno di prove libere a Valencia, girando in 1:40.489 e beffando per 13 millesimi Salom, 2°. Quasi 1 decimo relega invece in terza posizione Vinales, mentre Folger è 4°, ma con quasi 7 decimi di ritardo. Seguono Miller, Vazquez e Khairuddin. E' invece 8° Antonelli (+0.910), miglior italiano in pista, con Fenati che chiude invece 12° (+1.091). Dietro Ferrari 15° e Bagnaia 25°. Infine Baldassarri 28°.