Moto3, Guareschi team manager della squadra di Rossi

Vittoriano Guareschi lascia la Ducati per entrare a far parte della squadra di Valentino Rossi. Il team manager di Borgo Panigale, infatti, ricoprirà lo stesso ruolo, ma all'interno del gruppo che gestirà le Ktm impegnate nel prossimo campionato mondiale della Moto3. Dopo tredici anni alla Ducati, gli ultimi quattro nel ruolo di manager, l’ex pilota di Supersport e Superbike, "Guareschi coordinerà le strategie del Team Sky, guidando un gruppo di piloti d’élite, giovani talenti del motociclismo italiano. Tra questi, Romano Fenati, che la scorsa stagione, all'età di 16 anni, al suo esordio nel Campionato Mondiale, è stato il migliore dei piloti italiani in Moto3", ha annunciato con una nota la neo formazione nata in partnership con la VR46.