Moto3: Luis Salom in pole in Australia

Luis Salom è l'autore della pole del GP d'Australia, classe Moto3, girando in 1:36.890 a Phillip Island. Lo spagnolo di KTM precede il tedesco Folger (+0.378, Kalex KTM) poi Vazquez (+0.402) sulla Mahindra. Seconda fila per Maverick Vinales (+0.471) che precede Rins (+0.492) e il fratello Isaac Vinales (+0.653). Difficoltà per gli italiani: Antonelli 12° (+0.957), mentre Fenati è 17° (+1.234), poi Bagnaia 22° (+1.598) e Ferrari 24° (+1.811).