Moto3, Australia: Maverick Vinales fa la lepre nelle prove libere

Maverick Vinales firma il secondo turno di provere libere del GP d'Australia, classe Moto3, girando in 1:38.198. In scia per 22 millesimi c'è Folger, che precede Khairuddin (+0.026) e Salom (+0.037), tutti su KTM. Leggermente più staccato Antonelli (+0.185, FTR Honda) 5°, davanti ad Oliveira (+0.290, Mahindra), Rins (+0.297) e Binder (+0.487). Più elevato il ritardo di Fenati 13° (+0.981), mentre Bagnaia (+1.176) è 20° e Ferrari 28° (+1.711).