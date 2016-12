Moto3: Luis Salom vince in volata a Sepang

Luis Salom (KTM) vince il GP di Malesia, classe Moto3, battendo in volata Alex Rins (KTM) per 69 millesimi. Sul podio Miguel Oliveira con la Mahindra, davanti alle KTM di Marquez e Vinales, che sul traguardo sgomita con Miller (FTR Honda), 6° al fotofinish, e per questo viene punito con un punto sulla patente. Più staccati Masbou e Folger, poi Fenati 9° a quasi 7". Caduti invece Antonelli e Ferrari, mentre Bagnaia è 16° e Baldassarri 23°.