Moto3: Luis Solom in pole nel GP della Malesia

Luis Salom firma la pole del GP della Malesia, classe Moto3, girando in 2:13.867 in una qualifica molto agguerrita. Una lotta in cui Masbou si piazza al 2° posto (+0.118) davanti ad un grande Antonelli (+0.139), che al debutto a Sepang conquista la terza piazza. Segue Oliveira (+0.200), poi Marquez (+0.462) e Rins (+0.475), mentre è solo 9° Vinales (+0.723). Chiude invece 13° Fenati (+1.369), in difficoltà con il gioco delle scie.