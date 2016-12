Moto3: Jack Miller firma le seconde libere di Sepang

Con il tempo di 2:15.598, Jack Miller firma il secondo turno della Moto3 sul tracciato di Sepang , corso su un asfalto in condizioni miste bagnato-asciutto. Più staccati i diretti inseguitori Vazquez (+0.693) e Masbo u (+0.698), poi Folge r (+0.763). Il 5° tempo è di Fenati (+0.853), seguito da Rins (+0.938), Vinales (+0.959) e Antonelli (+1.029), 8°. Gli altri italiani: Ferrari 18° davanti a 19°, mentre Tonucci è 23° e Baldassarri 25°.

Nella prima sessione Maverick Vinales (KTM) ha ottenuto il miglior tempo in 2'14"961, beffando il francese Alexis Masbou (FTR-Honda), secondo a 0"101. Terzo Jack Miller (FTR-Honda), poi Alex Rins (KTM), quarto. Solo sesto il leader del mondiale Luis Salom (KMT), staccato da Vinales di 0"540. Il migliore tra gli italiani è stato in questa sessione di prove Romano Fenati (FTR-Honda), undicesimo con un ritardo dalla vetta di 1"081. Tredicesimo tempo per il romagnolo Niccolo' Antonelli (FTR-Honda), mentre Matteo Ferrari e Alessandro Tonucci sono rispettivamente 21° e 22°.