Moto3, il Team VR46 stringe una collaborazione tecnica con Aspar

Valentino Rossi e il Team VR46 hanno annunciato un accordo di collaborazione con il Team Aspar gestito dall'ex motociclista Jorge Martinez. Mentre il Dottore si è reso disponibile ad accogliere giovani talenti spagnoli a Tavullia, la squadra spagnola si occuperà della gestione tecnica del nuovo gruppo. Soddisfazione da parte di Vale. "Aspar - afferma Rossi - è un grande, ci conosciamo fin da quando ho iniziato a correre nel mondiale in 125. Ci stimiamo a vicenda e abbiamo deciso di collaborare, noi con i piloti dell'academy e lui con la sua struttura del CEV, probabilmente la migliore. Sarà una buona occasione per far crescere i nostri giovani piloti in un team super professionale come il suo".