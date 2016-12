Valentino Rossi diventa proprietario del Team VR46 in Moto3

Valentino Rossi nel 2014 avrà un team in Moto3 di cui sarà proprietario esclusivo. Poco più di una settimana fa non era che un’ipotesi da strutturare e comunque non prima del 2015. L’accelerazione all’operazione è stata poi impressa nei giorni successivi al Gp, quando è stato chiaro che la Federazione Motociclistica italiana non avrebbe più proseguito con il progetto Team Italia Moto3 con cui stanno correndo attualmente Romano Fenati e Francesco Bagnaia . L’interessamento della piattaforma Tv satellitare Sky all’iniziativa nel ruolo di mainsponsor ha fatto il resto.

Mentre Romano Fenati era già alla ricerca di una sella per il 2014 (trattando ad esempio con il team Ajo), è stato contattato dalla Vr46 e gli si è aperto davanti un mondo. Il neonato team di Valentino Rossi si è già assicurato moto di marca Ktm, attualmente molto più performanti delle Honda di cui è attrezzato il Team Italia. Restano ancora da definire il secondo pilota e le strutture tecnica e dirigenziale, anche se il team sta cercando una via per garantirsi una forma di collaborazione con la Federazione e intende affidare ad Alberto Tebaldi (ad della VR46) e all’amico di Rossi Alessio Salucci dei ruoli nel comitato di gestione.

Quanto al secondo pilota il nome più speso in queste ore è quello di Luca Marini, il fratello di Valentino Rossi, anche se non è affatto detto che sia lui il candidato naturale. Il rischio che non abbia ancora l’esperienza sufficiente per correre stabilmente nel mondiale viene valutato con attenzione dal fratello, dalla sua famigia e dallo staff, per non rischiare di bruciarlo anzitempo. Restano valide le ipotesi di Bagnaia, Migno e anche Pagliani in un quadro che è però ancora da delineare. Così come da delineare resta la gestione tecnica. Rossano Brazzi, che fu preziosissimo capotecnico di Valentino, rientra effettivamente tra i tecnici contattati, ma – per quanto valida dal punto di vista tecnico e umano - non è ancora un’opzione sicura. Sulle carene della nuova squadra non apparirà la San Carlo accanto a Sky, per evitare di distrarre il supporto che l’azienda alimentare continua a fornire alle altre strutture che fanno capo alla federazione. Il team che debutterà a questo punto nel 2014 e che per questo affronterà i test del prossimo inverno, va ad affiancarsi all’Academy di Valentino Rossi che rappresenta al Ranch di Tavullia un’occasione di aggregazione attorno al campione di tanti giovani piloti che dispongono anche di atterezzature, risorse e professionalità per il loro allenamento tra una gara e l’altra.