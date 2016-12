Ecco la nuova Moto3 di Ioda

Al Montmelò Iodaracing ha presentato la TR004, ultima evoluzione tecnica da corsa espressamente sviluppata per l'impegnativa classe Moto3. Quarta moto della factory ternana guidata da Giampiero Sacchi, la TR004 è il concentrato delle esperienze delle due TR (la 001 e la 002) che hanno corso nella Moto3 dal suo debutto come categoria mondiale, la prima nel Campionato italiano velocità, la seconda nel Motomondiale nel 2012, mentre la TR003, presentata nel 2012, ha corso nella stagione scorsa nella classe MotoGP con Danilo Petrucci. La nuova TR004 è un prodotto che si apre alle esigenze delle squadre che già sono impegnate nel Mondiale e nei campionati locali nella Moto3, essendo stato progettato per accogliere il motore Honda NSF 250 R. La scelta del motore giapponese nella progettazione di questa nuova moto è stata dal diffuso utilizzo delle NSF 250 R nei diversi campionati, soprattutto nazionali. Il monocilindrico Honda, è anche tra i più utilizzati nel campionato mondiale velocità. La TR004, verrà provata a breve anche dal pilota Moto2 del CAME Iodaracing Team, Johann Zarco. Il pilota francese, si è offerto per verificare al limite le potenzialità della TR004, mettendo a sua disposizione la sua esperienza.