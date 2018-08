Romano Fenati correrà in Moto2 nel 2018

16 luglio 2017

Romano Fenati è stato promosso. Il pilota italiano nel 2018 correrà in Moto2 sempre con lo Snipers Team e molto probabilmente sarà in sella a una Kalex. "È nato tutto un po per gioco - ha commentato - però poi ci siamo convinti e grazie al Sig. Marinelli siamo riusciti a concretizzare quest'idea fantastica. Siamo tutti molto coinvolti perché siamo una grande famiglia e di tutto ciò sono molto contento ed entusiasta e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura".



Il classe 1996 di Ascoli Piceno è attualmente secondo nel Mondiale Moto3: "Ovviamente per iniziarla al meglio bisogna finire in bellezza quest'anno... intanto pensiamo a Brno che è una pista molto difficile...".