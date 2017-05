Motomondiale, paura per Uncini: si schianta con la safety-car

7 maggio 2017

Attimi di paura a Jerez prima delle gare del Motomondiale. Franco Uncini, responsabile della sicurezza in pista, è andato a schiantarsi con la safety-car durante un giro di controllo. Tanto spavento, non pochi danni alla sua Bmw, ma per fortuna nessuna seria conseguenza per l'ex campione della 500.