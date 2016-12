Motomondiale, Forward Racing torna in pista a Brno

6 agosto 2015

Spiragli di luce per il team Forward Racing . La squadra che corre in MotoGP e Moto2, infatti, dopo aver rinunciato alla trasferta di Indianapolis per la vicenda-Cuzari , ha annunciato che sarà regolarmente in pista per la tappa di Brno del 16 agosto. Nella classe regina, al fianco di Loris Baz verrà schierato Claudio Corti, che sostituisce Bradl. Nella categoria di mezzo, invece, restano al loro posto Simone Corsi e Lorenzo Baldassarri.

IL COMUNICATO DELLA SQUADRA

"Forward Racing è lieto di annunciare che tornerà a schierare le proprie moto in pista dalla gara di Brno in programma il 16 di Agosto sulla pista ceca. A seguito del fermo giudiziario e dell’indagine aperta nei confronti di Giovanni Cuzari, proprietario e amministratore di Forward Racing, il team ha concordato con IRTA - International Racing Teams Association – la possibilità di non schierare i propri piloti al via del Red Bull Indianapolis Grand Prix del 9 Agosto. Questa difficile decisione era volta a tutelare gli interessi di tutti i membri della squadra: piloti, tecnici, collaboratori e fornitori per provare a garantire la partecipazione al Campionato del Mondo sino al termine della stagione. Grazie all’aiuto di DORNA e IRTA e di alcuni partner e sponsor, che nonostante le oggettive preoccupazioni, hanno continuato a supportarci siamo oggi orgogliosi di poter annunciare che saremo in pista in entrambe le categorie per il bwin Grand Prix České republiky del 16 Agosto. In MotoGP Loris Baz tornerà in sella alla sua Yamaha Forward insieme al neocompagno di squadra Claudio Corti che sostituirà il pilota tedesco, svincolato dagli impegni contrattuali con il team la scorsa settimana. Per il comasco è un ritorno nella classe regina del motociclismo, dopo la gara del Sachsenring dello scorso luglio, dove ha sostituito l’infortunato Bradl e la stagione d’esordio in sella alla FTR- Kawasaki nel 2013. In Moto2 invece confermato il duo italiano composto da Simone Corsi e Lorenzo Baldassarri su Kalex".