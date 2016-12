Motomondiale, airbag obbligatorio dal 2018

18 ottobre 2016

Importante svolta per la sicurezza nel Motomondiale. A Motegi la GP Commission ha deciso di rendere obbligatorio, a partire dalla stagione 2018, l'utilizzo dell'airbag per tutti i piloti. In pratica, i produttori di tute dovranno fornire il sistema di protezione sulle "armature" di chi corre in MotoGP, Moto2 e Moto3. Il tutto con l'approvazione delle stesse Case, molte delle quali italiane, che già da tempo danno l'airbag a Rossi e compagni.