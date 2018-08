Motomondiale: MV Agusta in Moto2 nel 2019

06/06/2018

MV Agusta torna nel Motomondiale: 42 anni dopo correrà in Moto2. La casa di Varese, che ha nel suo palmares 75 titoli iridati (38 piloti e 37 costruttori), si è legata al Forward Racing Team. L’inedito progetto è già in uno stadio avanzato di sviluppo e il debutto in pista è previsto per il prossimo mese di luglio.



"MV Agusta è il marchio che ha vinto di più nella storia del motociclismo", ha dichiarato Giovanni Castiglioni, Presidente di MV Agusta. "Vedere ritornare MV Agusta ai Gran Premi è un grande onore per me. Il Campionato del Mondo Moto2 è molto competitivo e per avere successo è necessario portare la nostra massima tecnologia ed esperienza nello sviluppo delle moto da corsa".



"Il sogno di riportare MV Agusta nel Motomondiale era nato con Claudio Castiglioni, a cui sono sempre stato legato da profondi rapporti di stima e amicizia, e si è avverato con suo figlio Giovanni", ha detto Giovanni Cuzari, CEO del Forward Racing Team. "È difficile per me esprimere a parole cosa rappresenti essere parte attiva di un progetto insieme a MV Agusta e CRC, due eccellenze italiane che hanno creato le più belle moto della storia. Ho lavorato tanti anni perché tutto questo potesse accadere e ora mi sento fiero di poter annunciare l’ingresso di MV Agusta nel Campionato del Mondo Moto2 insieme al Forward Racing Team. Sono anche consapevole della grande responsabilità che comporta avere un marchio così prestigioso sulle carene della nostra moto. La nostra squadra, al fianco di MV Agusta e CRC, si impegnerà al massimo per raggiungere, nel minore tempo possibile quello che, noi per primi e tutti gli appassionati, sognamo".