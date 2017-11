Moto3, brutto incidente per Bulega a Valencia

10 novembre 2017

Spavento per Nicolò Bulega nel corso della seconda sessione di prove libere della Moto3 a Valencia. Il pilota emiliano dello Sky Racing Team VR46 è rimasto coinvolto in una brutta caduta dopo aver colpito la KTM di Antonelli, che era finito a terra poco prima, vittima di un high-side. Bulega è atterrato rovinosamente sul piede destro, rotolando nella ghiaia e da subito è apparso molto dolorante. Per lui frattura e operazione all'ospedale di Valencia.