Moto2, Zarco vince gara e titolo a Sepang

30 ottobre 2016

Vittoria e titolo per Johann Zarco nella Moto2 in Malesia. A Sepang il francese si è confermato il re della classe di mezzo, vincendo con un allungo deciso nel finale e laureandosi per il secondo anno di fila campione del mondo (impresa mai riuscita in Moto2). Ancora un secondo posto per Franco Morbidelli, che ha approfittato di un errore nel finale di Jonas Folger, terzo. Quarto Baldassarri, nono Marini e undicesimo Corsi.