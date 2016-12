Moto2, Zarco campione senza bisogno di correre

9 ottobre 2015

Una rinuncia che ha chiuso aritmeticamente i giochi per la corsa al numero 1, con Zarco che a tre prove dal termine (dopo il Giappone) si ritroverà con oltre 75 punti di vantaggio, un margine incolmabile. Per il francese del team Ajo si tratta del primo titolo mondiale in carriera, che arriva al termine di una stagione che finora lo ha visto vincere per ben sei volte, salendo sul podio per altrettante.