Moto2, Triumph fornirà i motori dal 2019

3 giugno 2017

Addio Honda: sarà Triumph il fornitore unico di motori per la classe Moto2 a partire dal campionato 2019. Triumph entrerà nella classe di mezzo con un tricilindrico di 750cc. Un proseguo della produzione per i clienti con l’ultimo modello di "naked" della Casa britannica che ha avuto un grande successo, la nuova Street Triple. “Questo è un momento storico per noi in 110 anni di cose. Non vediamo l’ora di iniziare questa collaborazione con Dorna, i team, i piloti ed i tifosi”, ha commentato Paul Stroud, manager area commerciale di Triumph.