Moto2 Thailandia, Bagnaia trionfa e allunga su Oliveira

07/10/2018

È festa grande per i colori italiani anche in Moto2. Bagnaia vince e scappa nel mondiale, Marini porta a casa il quarto podio della sua fin qui ottima stagione aiutando il compagno nel duello, tutt'altro che finito, con Oliveira. Gara perfetta da parte di Pecco, che ha cambiato ritmo a 10 giri dalla fine trionfando in solitaria, mentre alle sue spalle le due KTM venivano piano piano risucchiate da Marini.



Sesto posto finale per Mattia Pasini, alle spalle di Fabio Quartararo. In top 10 anche Andrea Locatelli e Simone Corsi, mentre è finita presto la gara del poleman Lorenzo Baldassarri, caduto a 16 giri dalla conclusione. Ritiro anche per Alex Marquez, a terra mentre era in quarta posizione.