Moto2, Team Snipers licenzia Fenati: "Gesto imperdonabile"

10/09/2018

Il Marinelli Snipers Team ha licenziato Romano Fenati. Lo si apprende da un comunicato ufficiale della squadra del marchigiano, autore della folle manovra in rettilineo ai danni di Manzi durante la gara di Moto2 del GP di San Marino. "E' stato un comportamento antisportivo, inqualificabile, pericoloso e dannoso per l’immagine di tutti - si legge nel testo -. Il suo gesto irresponsabile abbia messo in pericolo la vita di un altro pilota e non possa essere scusato in alcun modo". In precedenza anche la MV Agusta aveva "scaricato" Fenati.