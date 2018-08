Moto2, svelata la MV Agusta

31/07/2018

La MV Agusta ha svelato il prototipo di quella che sarà l'arma del suo ritorno nel Motomondiale dopo 42 anni di assenza. La F2 debutterà il prossimo anno nel campionato della Moto2, portata in pista dal team Forward Racing. Come per tutte le altre moto della cateogira, sarà equipaggiata con il nuovo tre cilindri Triumph.