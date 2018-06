Moto2 Spagna, trionfo in solitaria di Baldassarri

6 maggio 2018

Non poteva esserci avvio di stagione migliore per i piloti italiani in Moto2. Dopo le vittorie di Bagnaia a Losail e Austin e il trionfo di Pasini in Argentina, ci pensa Lorenzo Baldassarri a calare il poker, con una gara di cui è stato padrone fin dal semaforo verde. Al Balda il successo mancava dalla gara di Misano del 2016, ma la crescita in questo 2018 è stata eccezionale e il 2° posto nella classifica mondiale è lì a testimoniarlo.



Davanti a lui, con 9 punti di vantaggio, "Pecco" si conferma leader, dopo un ottimo 3° posto difeso con le unghie dagli assalti di Vierge in una gara non semplice per il pilota torinese. In mezzo ai due italiani si piazza Miguel Oliveira, fresco di accordo con il team Tech 3 di MotoGP per il 2019, che dopo la caduta di Marquez deve solo amministrare il 2° posto, senza però mai riuscire ad impensierire Baldassarri.



Piuttosto pesante, in ottica mondiale, lo "zero" del fratellino di Marc, che scivola a 26 punti di distanza dalla vetta e che è ancora a caccia del primo successo stagionale in un 2018 che, teoricamente, dovrebbe proiettare anche lui verso la MotoGP. Quinto posto finale per Mattia Pasini, mentre chiudono lontani gli altri italiani arrivati al traguardo: 12° Corsi e 15° Locatelli. Cadute e ritiri per Manzi, Marini e Fenati.