Moto2 Spagna: trionfa Marquez, out Morbidelli

7 maggio 2017

Alex Marquez trionfa in solitaria a Jerez e conquista il primo successo in carriera in Moto2. Lo spagnolo approfitta della caduta del leader del mondiale e compagno di team Franco Morbidelli e conquista il gradino più alto del podio davanti a un ottimo Francesco Bagnaia e al portoghese Miguel Oliveira , comunque distaccatissimi al traguardo. Quarto Pasini , quinto Marini . Morbidelli resta primo in classifica a + 11 dallo svizzero Luthi (ottavo).

Si interrompe con una caduta la striscia di tre vittorie consecutive di Franco Morbidelli in Moto2. L'italo-brasiliano parte fortissimo, scappando via assieme al compagno Alex Marquez (che scattava dalla pole) e lo sorpassa a 18 giri dal termine, ma subito dopo commette un'ingenuità e si stende alla curva 9. A quel punto per Marquez la gara si trasforma in una passerella, al termine della quale può festeggiare la prima vittoria in Moto2, a coronamento di un weekend vissuto da assoluto dominatore.



Secondo uno straordinario Francesco "Pecco" Bagnaia (team Sky VR46), che celebra così il primo podio alla quarta gara nella classe di mezzo. Bagnaia migliora il risultato del 2016, quando chiuse terzo in Moto3, e con i 20 punti conquistati risale fino al quinto posto in classifica mondiale.



Terzo Miguel Oliveira della KTM, che torna sul podio dopo il secondo posto dell'Argentina. Rimanda invece l'appuntamento con un podio che gli manca ormai dal 2009 Mattia Pasini (quarto), sorpassato dal portoghese nei giri finali. Quinto un ottimo Luca Marini, undicesimo Lorenzo Baldassarri. Soltanto ottavo lo svizzero Luthi, che resta comunque secondo in classifica alle spalle di Morbidelli e davanti a Oliveira e Marquez.