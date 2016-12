Moto2: Simeon esulta al Sachsenring, che delusione per Morbidelli

12 luglio 2015

Sachsenring crudele per Franco Morbidelli . Il romano della Kalex, mai un podio in carriera nel Motomondiale, resta nelle prime tre posizioni per tutta la durata della gara, ma all'ultima curva cade e si ritira. Avviene dopo un contatto con il campione Tito Rabat , a sua volta costretto a lasciare la corsa. Sorride così Johann Zarco , sempre più leader della classifica mondiale: al traguardo è 2° dietro Xavier Simeon , alla prima vittoria in carriera.

Gran Premio di Germania da incorniciare per Morbidelli, in testa sin dalla prima curva dopo aver bruciato Zarco e Simeon che lo precedevano in griglia. Il francese si riprende però la testa della corsa, senza riuscire a seminare il romano che gli resta negli scarichi per quasi venti giri. Simeon resta terzo, con Simone Corsi quarto a comandare il gruppetto degli inseguitori.



A nove giri dalla fine si scatena il belga, che infila Morbidelli e si getta all'inseguimento di Zarco. Il leader del mondiale pensa alla classifica e non corre rischi al momento dell'attacco di Simeon, salvo tentare di riprendersi la testa della corsa negli ultimi due giri. Intanto Rabat rinviene su Morbidelli e nel corso dell'ultimo passaggio prova ad artigliare il podio. Alle ultime due curve arriva l'attacco, il romano prima riesce a resistere, poi perde la sua Kalex e travolge il catalano. Ritiro per entrambi. Ringrazia Zarco, che si accontenta della piazza d'onore e si porta a +65 nel mondiale su Rabat. Completa il podio Alex Rins, a punti gli altri italiani (Corsi 4°, Baldassarri 8°).