Moto2, si rivede Pasini: in pista al GP d'Italia

Il Motomondiale riabbraccia Mattia Pasini . Il pilota riminese, infatti, sarà al via come wild card nel GP d'Italia al Mugello della classe Moto2 in programma a fine maggio. Pasini, rimasto a piedi al termine della scorsa stagione, correrà con una Kalex del tram Gresini e ha provato per due giorni ad Aragon per riprendere confidenza con la pista. A seguirlo, nel ruolo di capotecnico, ci sarà l’esperto Mauro Noccioli.

“Risalire in moto in questi due giorni di test è stato bellissimo, come tornare a casa dopo tanto tempo. In realtà mi sono sentito come se non fossi mai sceso: sono riuscito ad essere subito molto veloce, all'inizio della prima giornata di test, mentre nel pomeriggio una piccola scivolata mi ha impedito di migliorare la mia prestazione, ma ciò mi interessava relativamente. Anche nel secondo e ultimo giorno di prove abbiamo svolto un buon lavoro, nonostante un piccolo problema ci abbia rallentati al mattino, quando la pista era nelle migliori condizioni. In ogni caso nel pomeriggio abbiamo proseguito il nostro lavoro rimanendo tra i più veloci, perciò posso ritenermi molto soddisfatto di com'è andata e del comportamento della moto. Sono felice di rientrare dopo un periodo di stop proprio al Mugello, nel GP di casa, dove ho già vinto due volte in passato. In più lo farò con un team con il quale ho sempre desiderato correre, quindi spero che questa occasione possa rappresentare l’inizio di un… Pasini 2.0 nella Moto2. Ovviamente bisogna anche essere realisti: non sarà facile. Gli altri piloti hanno già corso le prime gare ed effettuato tutti i test invernali, mentre io sono rimasto fermo per diverso tempo. Ciò non toglie che parto per questa nuova avventura con un grande ottimismo, convinto di poter fare bene", ha commentato Pasini, 10 GP vinti tra 125 e 250.