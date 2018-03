Moto2 Qatar: trionfo di Bagnaia, doppietta italiana con Baldassarri

18 marzo 2018

Francesco Bagnaia vince il GP del Qatar e conquista il primo round stagionale del mondiale Moto2. Gara dominata fin dal via per il torinese dello Sky Racing Team VR46, che centra così la prima vittoria in carriera in Moto2 . Alle sue spalle un grande Lorenzo Baldassarri , che chiude 2° di un soffio ma completa una splendida doppietta tricolore. Terzo gradino del podio per il poleman Marquez , alle prese con un problema ai freni negli ultimi giri.

Comincia dunque nel migliore dei modi la stagione che dovrà lanciare "Pecco" tra i grandi. L'italiano, forte di un contratto già firmato con il team Pramac di MotoGP per il 2019, porta a casa il primo storico successo nella classe di mezzo, dopo un 2017 in cui erano arrivati "solamente" 4 podi. Lo fa al termine di una gara corsa sempre in testa, grazie anche a una partenza strepitosa che sorprende tutti, compreso il poleman Alex Marquez. Lo spagnolo, alla fine, deve accontentarsi di difendere il 3° posto dalla rimonta di Mattia Pasini, complice anche un problema al freno a disco posteriore che lo costringe a rinunciare alla battaglia per la vittoria nei giri finali.



Gli unici brividi, per Bagnaia, arrivano all'ultimo giro, quando uno scatenato Baldassarri gli si incolla agli scarichi senza però riuscire a completare il sorpasso decisivo. L'uno-due finale è un trionfo per i colori italiani. Per il Balda, al netto di un pizzico di delusione, è il primo tassello per riscattare un 2017 che tra cadute e infortuni era stato lontanissimo dalle sue aspettative.



Nella top 10 anche un ottimo Luca Marini (9°). Chiude 14° Corsi, 19° Locatelli e solamente 24° Romano Fenati, al debutto assoluto in Moto2. Manzi e Fuligni chiudono rispettivamente 26° e 29°, mentre ottiene un ottimo 11° posto il campione del mondo in carica della Moto3, Joan Mir, all'esordio sulla moto del team Marc Vds.