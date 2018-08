Moto2, prima podio in carriera per Luca Marini

15/07/2018

Primo podio in carriera nel Motomondiale per Luca Marini. Il fratello di Valentino Rossi ha chiuso al terzo posto il GP di Germania, dietro a Binder (prima vittoria sudafricana in Moto2) e Mir. Dopo esser scattato dalla prima fila, l'italiano è stato lontano dai pericoli e ha lottato fino all'ultimo per il secondo gradino del podio.



Sfortunato Bagnaia, leader del Mondiale, che ha dovuto rimontare dopo essere finito nella ghiaia per evitare la caduta del poleman Pasini. Il pilota del team Sky ha chiuso dodicesimo e ora ha solo 7 punti di vantaggio su Oliveira, quarto oggi in gara. Mondiale riaperto!