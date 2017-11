Moto2, Oliveira rimonta Morbidelli e fa tris a Valencia

Miguel Oliveira ha rovinato la gara di addio alla Moto2 di Franco Morbidelli. A Valencia il portoghese della Ktm ha stoppato la fuga del neo campione del mondo, prossimo a passare in MotoGP, e conquistato il terzo successo di fila che gli è valso anche la terza piazza in classifica generale. Ulitmo gradino del podio a Binder, con Bagnaia quinto alle spalle di Alex Marquez. Nono Corsi, quindicesimo Baldassarri.

Sembrava che Franco Morbidelli potesse coronare la sua stagione iridata con una vittoria e invece Miguel Oliveira è andato a centrare il suo personale tris dopo i successi di Phillip Island e Sepang. Segno anche che la sua Ktm è davvero cresciuta tanto, come confermano anche i progressi del compagno di team Brad Binder. Potrebbe essere proprio Oliveira il grande favorito per il 2018, quando "Morbido" e l'assente per infortunio Luthi saranno saliti di cateogia. Poche soddisfazioni per gli italiani, anche se Francesco Bagnaia è stato autore di una gara ottima e pasini è riuscito a centrare la "top ten". Subito a terra Pasini (poi ripartito ultimo e 19° al traguardo) e Manzi, nessun punto per Locatelli e Marini.