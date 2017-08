Moto2, Nakagami batte Pasini a Silverstone

27 agosto 2017

A un certo punto sembrava che Morbidelli potesse addirittura vincere, ma ha pagato l'eccessiva usura delle gomme per via di un avvio a spron battuto. Così Nakagami, alla seconda vittoria in carriera, e Pasini hanno rimontato e sono riusciti a passarlo nella seconda metà della gara. Poco male per lui visto che l'importante per lui era chiudere davanti a Luthi. Saranno loro due a giocarsi il titolo, visto che Alex Marquez, compagno di team del "Morbido", è caduto a 8 giri dal termine mentre era al comando. Ripartito, ha chiuso 14°. Domenica agitata anche per Miguel Oliveira, finito largo e ottavo al traguardo con la migliore delle Ktm dietro a un terzetto di italiani scatenati. Bagnaia ha vinto la sfida tricolore, precedendo Corsi, in sella a una Speed Up in un nugolo di Kalex, e Manzi. A punti anche Luca Marini, 11°, caduto Lorenzo Baldassarri.