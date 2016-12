Moto2, Mugello: Baldassarri centra il podio

22 maggio 2016

Corpo a corpo fino all'ultima curva tra Johann Zarco e Lorenzo Baldassarri in Moto2. Al Mugello vince il campione in carica che ha la meglio per pochi metri sul pilota marchigiano al suo secondo podio in carriera. Terzo il poleman Sam Lowes che ora guida la classifica generale. Gli altri italiani più indietro, buona gara di Morbidelli che chiude ottavo, mentre Simone Corsi deve accontentarsi della dodicesima posizione.