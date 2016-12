Moto2, Misano: Baldassarri centra la prima vittoria

11 settembre 2016

A Misano arriva la prima vittoria italiana in Moto2 della stagione, Lorenzo Baldassarri centra a sua volta la prima vittoria in carriera. Il ventenne marchigiano vince in rimonta su Alex Rins che ora è a soli tre punti di ritardo dal leader della classifica Johann Zarco (4°). Terzo il pilota giapponese Takaaki Nakagami, bene anche Franco Morbidelli che chiude quinto dopo aver perso un po' di tempo in bellissimi corpo a corpo.