Moto2, Mir tende la mano a Fenati: "Sei un grande rivale, non arrenderti"

11/09/2018

Se il mondo del motociclismo sembra aver condannato definitivamente Romano Fenati, c'è un suo avversario che gli tende una mano. Si tratta di Joan Mir, rivale in pista quest'anno e la scorsa stagione suo grande avversario nella corsa al titolo della Moto3, poi vinto dallo spagnolo. "Ciao Romano - ha scritto sui suoi social Mir, dedstinato alla MotoGP nel 2019 - . A Misano hai commesso un errore veramente ingiustificabile, mettendo a rischio la vita di un nostro collega. Quell'azione non è degna di un pilota come te e merita una giusta e dura punizione. L'anno scorso sei stato un grande rivale, mi hai costretto a correre al limite per tutta la stagione, abbiamo avuto mille battaglie, ma in pista ti sei sempre comportato come un grande pilota e atleta, e ho potuto apprezzare quanto fossi nobile non solo nella vittoria, ma anche nella sconfitta".