Moto2, Marquez domina a Barcellona

11 giugno 2017

Qualche punti per gli altri italiani: 12° Simone Corsi, 14° Francesco Bagnaia e 15° Andrea Locatelli Niente gara per Luca Marini, il fratellino di Rossi, che ha dato forfait a causa di una condizione fisica non ottimale. Ritiro ai box per Stefano Manzi. Nel Mondiale Morbidelli resta al comando con soli 7 punti di vantaggio su Luthi e 20 su Marquez.