Moto2, Le Mans: secondo podio per Corsi

8 maggio 2016

Vittoria con distacco per lo spagnolo Alex Rins in Moto2, che supera in classifica generale Sam Lowes (6°). A Le Mans in Francia un brillantissimo Simone Corsi (2°) ottiene il secondo podio della stagione. Lo svizzero Thomas Luthi non deve lottare per ottenere il terzo posto perché a quattro giri dal termine il suo inseguitore Baldassarri va a terra. A nove secondi dalla testa arriva Franco Morbidelli (4°), a punti anche Luca Marini (12°).