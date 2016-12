Moto2, Indianapolis: vince Rins, primo podio per Morbidelli

9 agosto 2015

Alex Rins si prende la prima vittoria in carriera in Moto2, ma a festeggiare c'è anche Franco Morbidelli : il romano è infatti terzo al traguardo del GP di Indianapolis alle spalle di Johann Zarco . Per lui è il primo podio nel Motomondiale. Il centauro della Kalex, reduce dalla caduta del Sachsenring, si prende la rivincita dopo una pazzesca rimonta da metà gruppo a inizio gara e una battaglia eterna per la vittoria negli ultimi dieci giri.

Corsa insidiosa per le incerte condizioni meteo, come già visto nella precedente gara di Moto3. Ad approfittarne è così Hafizh Syahrin, arrembante malese che si prende il via dopo le prime curve e resta in lotta per la vittoria nonostante il recupero di Aegerter, Rins e Rabat, con il capoclassifica Zarco che a sua volta si riporta nel gruppo di testa. Morbidelli sembra decisamente lontano, fuori dalla Top 10 dopo i primi giri. Ma il romano approfitta di alcune cadute, come quella di Simon, quella di Kallio e nel finale quella di Lowes e si riporta al quinto posto, in piena bagarre con Rins, Zarco, Rabat e Aegerter. A quattro giri dalla fine quindi passa Rabat e due tornate dopo si prende il terzo posto nei confronti di Aegerter. Non lo mollerà più. E finalmente il motociclismo italiano può salutare il primo podio stagionale anche per la Moto2.