Moto2, il fratellino di Rossi conquista la prima pole in carriera

04/08/2018

Un altro tassello nella crescita professionale di Luca Marini . Il fratello minore di Valentino Rossi, in Repubblica Ceca, ha conquistato la prima pole position della sua carriera, chiudendo le qualifiche in 2'02''244 davanti ad Alex Marquez e Mattia Pasini. Tre settimane fa, in Germania, per il pilota classe '97 era arrivato anche il primo podio, conquistato al termine di uno splendido weekend al Sachsenring.

Marini è ormai al quarto anno in Moto2, ma è solo negli ultimi GP che ha avuto un vero e proprio exploit: 3° in qualifica ad Assen (ma solo 8° al traguardo), 2° in qualifica al Sachsenring (poi 3° alla bandiera a scacchi) e infine la super pole di Brno. Una curiosità: Marini e Rossi partiranno entrambi in prima fila, così come avverrà per i fratelli Marquez, con Alex che scatterà dalla seconda casella in Moto2 e Marc dalla terza in MotoGP.



"Abbiamo fatto un grandissimo lavoro nelle ultime gare e questo risultato è frutto di un insieme di tante piccole cose - ha detto Marini dopo la pole - Credo che abbiamo il miglior team del motomondiale, anche tra quelli della top class. Devo ringraziare anche Pecco (Bagnaia, ndr) che è un grandissimo compagno di squadra. La testa ovviamente è fondamentale, e man mano che faccio esperienza sto maturando sempre di più".