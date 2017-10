Moto2 Giappone: Marquez trionfa, Morbidelli 8°

15 ottobre 2017

Il fratellino di Marc si riprende dunque il gradino più alto del podio a 8 gare dalla vittoria di Barcellona, regolando due outsider come Vierge (primo podio in carriera per lui) e Syahrin, specialista della pioggia e già sul podio a Misano. A sorridere, però, è anche Franco Morbidelli, che in un weekend difficile ottiene il massimo risultato possibile, ossia arrivare davanti al rivale mondiale Luthi e guadagnargli altri tre punti in ottica mondiale.